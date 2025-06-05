آمال ماهر تتعاون مع محمدي في أغنية "لو لينا عمر"

كتبت- منال الجيوشي

أعلن الملحن محمدي عن تعاونه الأول مع النجمة آمال ماهر في عمل غنائي جديد من المنتظر أن يحمل طابعًا دراميًا مميزًا، ويُشكل مفاجأة لجمهورها.

الأغنية الجديدة، تحمل اسم لو لينا عمر من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي، وتأتي ضمن استعدادات آمال ماهر للعودة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد، وتُعد أولى ثمار التعاون بينها وبين محمدي، المعروف بألحانه الوجدانية ذات الطابع الشرقي الأصيل.

الأغنية ستتضمن عددًا من المفاجآت الفنية، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان أو التوزيع الموسيقي، ما يزيد من حالة الترقب حول هذا الإصدار.

وتُعدّ أغنية "لو لينا عمر" واحدة من الأغاني المتوقع أن تلقى رواجًا واسعًا فور صدورها، خاصة مع عودة آمال ماهر المنتظرة بعد فترة غياب عن الساحة الفنية.



وتأتي الأغنية بعد تعاون الملحن محمدي مع كبار النجوم منهم عمرو دياب حيث تعاون معه في أغنية أول يوم في البعد، كما حقق نجاحا كبيرا مع تامر عاشور بأغنية ياه، كما تعاون مع عدد من المطربين منهم رامي جمال وغيرهم.



