حمادة هلال يوجه رسالة لجمهوره أثناء أدائه فريضة الحج

كتبت- منى الموجي:

قال النجم حمادة هلال إنه سبق وأدى فريضة الحج، وإن هذه ليست المرة الأولى له، مشيرا إلى أن المختلف هذا العام تواجده مع النجمين أحمد السقا وعمرو سعد.

وتابع هلال في حواره مع قناة MBC مصر، أثناء تواجده في عرفات: "أنا الحمد لله حجيت قبل كده، المرة دي مختلفة عشان فيها أخويا النجم الكبير أحمد السقا وحبيبنا واخونا النجم الكبير عمرو سعد".

وأضاف "التنظيم لا يوصف، كل سنة بلاقي اختلاف، كل واحد موجود في راحة غير عادية"، موجها رسالة للحجاج وللجمهور "ربنا يتقبل منهم ومننا يا رب، ده وقت الدعاء، يا رب كل اللي بيشوفنا يقول يا رب يسر لنا الأمور ويتقبل مننا، ويكرم كل واحد مجاش المكان الفضيل ده والأرض الطيبة، يا رب كل واحد يجي السنة الجاية واللي مداقش طعم الحج ربنا يدوقهوله".

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حرصوا هذا العام على أداء فريضة الحج، وبينهم: ماجد المصري، أحمد سعد، عمرو سعد، حمادة هلال وأحمد السقا.