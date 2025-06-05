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عمرو سعد: أول مرة أحج وبسأل أحمد السقا وحمادة هلال في المناسك

05:35 م الخميس 05 يونيو 2025

عمرو سعد

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كتبت- منى الموجي:

قال الفنان عمرو سعد إنه يؤدي فريضة الحج لأول مرة، وأعرب عن سعادته بالتواجد مع النجمين أحمد السقا وحمادة هلال.

وتابع في تصريحاته لقناة MBC مصر، أثناء تواجده في عرفات، اليوم الخميس 5 يونيو: "أول مرة السنة دي، أحلى حج مع حبايبي واخواتي وربنا يتقبل منا ومنكم ويهدي اللي مجاش ويجي".

وتابع "كنت بفكر مش عارف المناسك قوي فبسأل أحمد السقا وحمادة هلال، الصحبة جميلة والدنيا متسهلة وحاجة رائعة، يا رب كل الناس تسقط الفريضة وتيجي".

وعن التنظيم قال "رائع كل حاجة وراء الكواليس بتقول إن فيه جهد غير عادي، وأشكر كل القائمين على التنظيم في المملكة العربية السعودية"، مختتما "حج مبرور وذنب مغفور ودعاء مستجاب، أرجوكم سيبونا ندعي شوية دلوقتي وقت الدعاء من العصر للمغرب".

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حرصوا هذا العام على أداء فريضة الحج، وبينهم: ماجد المصري، أحمد سعد، عمرو سعد، حمادة هلال وأحمد السقا.

الفنان عمرو سعد بملابس الحج عمرو سعد بملابس الحج عمرو سعد يسأل عن مناسك الحج عخرو سعد يؤدي مناسك الحج عمرو سعد يؤدي فريضة الحج لأول مرة
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