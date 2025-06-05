تطورات اتهام محمود الليثي بالتعدي على لحن "يا مسهرني"

كتب- مصطفى حمزة:

بدأ المطرب الشعبي محمود الليثي، محاولات إنهاء أزمة البلاغ المقدم ضده من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، واتهامه بالتعدي على أغنية "يا مسهرني"، أحد أبرز أعمال الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وكلمات الشاعر الكبير أحمد رامي.

وقال مصدر داخل الجمعية، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "المطرب ومحاميه على اتصال بالجمعية، ومستشارها القانوني د. حسام لطفي، وسوف نعود لورثة الشاعر أحمد رامي، والملحن سيد مكاوي، لأنهم طرف أصيل، حيث أن أي تغيير أو تحوير هو حق أدبي أولا لابد للورثة الموافقة عليه قبل أي حقوق مالية".

وتقدّم المستشار القانوني للجمعية، الدكتور حسام لطفي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، قُيد برقم العريضة 1235328، يتهم فيه الفنان محمود الليثي، بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام لحن الأغنية دون تصريح، مع تحوير كلماتها في أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ماتعيش فيها دور المظبوط".

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن ما تم يمثل تعديًا صريحًا ومرفوضًا على أحد أركان التراث الغنائي المصري والعربي، إذ تم استخدام العمل الأصلي دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق، فضلًا عن تغيير كلماته إلى محتوى يفتقر إلى القيم الجمالية، وهو ما يُعد تشويهًا لعمل فني خالد، وانتهاكًا صريحًا للحقوق الأدبية والفكرية المحمية قانونًا.

وأعربت عن استنكارها هذا التصرف، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حقوق المؤلفين والملحنين والدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. كما تدعو الجمعية جميع الفنانين والمنتجين إلى احترام حقوق الملكية الفكرية، والتعامل مع الأعمال الفنية التراثية بمسؤولية تليق بقيمتها التاريخية والفنية.