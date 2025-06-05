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بشرى تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة

05:03 م الخميس 05 يونيو 2025
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    الكاتب أحمد عبدالله رزة
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كتبت- نوران أسامة:

أحيت الفنانة بشرى ذكرى وفاة والدها الراحل أحمد عبدالله رزة، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يونيو.

ونشرت بشرى صورتين لوالدها الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت بكلمات مؤثرة: "ذكرى أبي المحارب والملهم والإنسان النبيل أحمد عبدالله رزة.. ٢٠٠٦ / ٢٠٢٥، الوقت يمر وأنت تظل... في ليلة ظلماء يفتقد البدر، مصباح الغلابة".

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كانت في موسم رمضان 2025، إذ شاركت في مسلسل "سيد الناس"، إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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الفنانة بشرى بشرى على إنستجرام بشرى تحيي ذكرى رحيل والدها ذكرى وفاة أحمد عبدالله رزة
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