سيمون تُحيي ذكرى وفاة هدى سلطان: "كان لي شرف مقابلتها"

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة سيمون ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 5 يونيو.

ونشرت سيمون صورة للراحلة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الذكرى السنوية للرائعة هدى سلطان، كان لي شرف مقابلتها، إنسانيًا وفنيًا في (زيزينيا). الله يرحمها يا رب ويبارك في عائلتها."

وتُعد هدى سلطان واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية، وتميزت بتاريخ فني حافل جمع بين التمثيل والغناء، وقدّمت أعمالًا خالدة ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور حتى اليوم، من بينها: "الوتد"، "ليالي الحلمية"، "رد قلبي"، "الليل وآخره"، و"أرابيسك".

ومن أبرز أفلامها: الأسطى حسن، جعلوني مجرما، امرأة على الطريق، العائلة الكريمة، الاختيار، السكرية، عودة الابن الضال.

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