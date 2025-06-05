من الأراضي المقدسة.. ماذا قال أحمد السقا وعمرو سعد وحمادة هلال؟

كتبت- منى الموجي:

أطل، قبل قليل، النجوم: أحمد السقا، عمرو سعد وحمادة هلال، على الجمهور عبر شاشة MBC مصر، من الأراضي المقدسة، والوقوف على عرفات.

وقال عمرو سعد: "الصحبة جميلة وأول مرة ليا أقوم بالحج، وبسأل السقا وحمادة هلال"، وأثنى على التنظيم: "عظيم ورائع وكل حاجة وراها جهد غير عادي، بشكر كل القائمين على مناسك الحج في السعودية، والوقت ده وقت دعاء من العصر للمغرب، سيبونا ندعي".

وأضاف السقا "المتطوعين حاجة تفرح شباب مؤهلات عالية ومحترمين وبيتكلموا لغات حاجة تفرح، أنا جيت الحج أكتر من مرة"، وتمنى السقا للجميع أن يرزقهم الله بأداء الفريضة.

ووصف حمادة التنظيم بالرائع وأنه فوق الوصف "مش أول مرة أجي، كل سنة بلاقي اختلاف، ربنا يتقبل منا ويكرم كل واحد ويجي".

جدير بالذكر أن عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حرصوا هذا العام على أداء فريضة الحج، وبينهم: ماجد المصري، أحمد سعد، عمرو سعد، حمادة هلال وأحمد السقا.