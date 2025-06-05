فدوى عابد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

لفتت الفنانة فدوى عابد الأنظار إليها بأحدث جلسة تصوير شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت فدوى خلال الصور بإطلالة بسيطة وطبيعية، ونالت إعجاب متابعيها، وتفاعلوا مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "قمر حبيبتي"، "تقريبًا فدوى الوحيدة اللي معملتش فيلر شفايف"، "قمورتي"، "الجميلة"، "شبه وفاء عامر".

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة فدوى عابد عرض مسلسلها الجديد "فات الميعاد"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج شركة سكوير ميديا (إبراهيم حمودة).

ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، ومحمد أبو داوود.

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