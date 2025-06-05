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صلاح عبدالله يهنئ جمهوره بوقفة عرفات

03:04 م الخميس 05 يونيو 2025

صلاح عبدالله

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كتبت- نوران أسامة:

حرص الفنان صلاح عبدالله على تهنئة جمهوره بمناسبة وقفة عرفات، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب صلاح عبدالله في تهنئته: "يا رب في هذه الوقفة المباركة وقفة عرفات، الحلوين يفضلوا حلوين، والوحشين يحاولوا يبقوا حلوين.. وكل عام وكلنا طيبين".

يُذكر أن الفنان صلاح عبدالله حصل على جائزة التميز عن دوره في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، أنوشكا، نيكول سابا، خالد سليم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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صلاح عبدالله وقفة عرفات
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