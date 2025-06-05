محمد منير يستعد لطرح أول أغانيه مع روتانا

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد منير، لطرح أول أغاني ألبومه الجديد، والذي يعد الأول له بعد التعاقد مع شركة روتانا في مايو الماضي.

وقام النجم محمد منير، بتسليم ماستر الألبوم، بعد انتهاء الموزع الموسيقي ومهندس الصوت أمير محروس، من وضع اللمسات النهائية.

ومن جانبها بدأت شركة روتانا، الإعداد للحملة الدعائية للالبوم، على أن يتم طرح البرومو الدعائي، خلال الأيام القادمة.

ويتعاون "الكينج" محمد منير، في أغاني ألبومه للمرة الأولى، مع الكاتبتين منة عدلي القيعي، وهالة الزيات، ومؤلف الأغاني مصطفى حدوتة.

وقام بوضع الألحان، الملحن الراحل محمد رحيم، وعزيز الشافعي، وأحمد زعيم، وإيهاب عبدالواحد، في حين يتولى التوزيع عمرو عبدالفتاح، وأمير محروس.

ويأتي الألبوم، بعد توقيع الكينج محمد منير، في مايو الماضي، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.