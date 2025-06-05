صورة جديدة لـ أحمد السقا وعمرو سعد وحمادة هلال بملابس الإحرام

كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ونشر القارئ محمد هشام صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة مجموعة من الفنانين بملابس الإحرام، من بينهم: عمرو سعد، أحمد السقا، وحمادة هلال، أثناء أداء المناسك في الأراضي المقدسة.

وعلق هشام على الصورة قائلاً: "الحج السنة دي وراه قصة أسطورية... حاجة كده تتحوّل لفيلم وثائقي، ترتيب رباني غريب... هابقى أشرحلكم التفاصيل".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد يؤدي هو أيضا مناسك الحج، وانتشرت له صورا وأكثر من فيديو أثناء تواجده في الأراضي المقدسة، كما كشف الفنان ماجد المصري عن أدائه فريضة الحج هذا العام، ونشر صورة تجمعه بزوجته.

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