مها الصغير تغني في "معكم منى الشاذلي".. وتؤكد: الرجل هو الأمان

كتبت- نوران أسامة:

يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي"، المعروض على قناة ON، نخبة من نجوم الإعلام خلال حلقتي الخميس والجمعة، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتحل مجموعة من أبرز مقدمي البرامج التليفزيونية في مصر ضيوفًا على البرنامج، إذ تجمع الحلقة بين وجوه التوك شو والمنوعات والنشرات الإخبارية، ومن بينهم: جاسمين طه زكي، حسام الدين حسين، دينا زهرة، سالي شاهين، محمد عبد الرحمن، منى عبدالغني، مها الصغير، نانسي نور، وهبة الأباصيري.

وظهر في البرومو الترويجي للحلقة مها الصغير وضيوف الحلقة وهم يغنون ويرقصون وسط أجواء احتفالية مميزة، احتفاءً بالعيد، وأكدت مها أنها ترى أن الرجل هو الأمان.

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