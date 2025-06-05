تامر حسني يشوق جمهوره لرابع أغاني ألبومه "لينا معاد"

كتب- مصطفى حمزة:

أعلن النجم تامر حسني، موعد طرح رابع أغاني ألبومه "لينا معاد".

وكشف النجم تامر حسني عن الموعد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "حبايب قلبي الغاليين، كل سنة وانتوا طيبين، وعيد أضحى مبارك على الجميع… انتظروا إن شاء الله الأغنية الرابعة من ألبوم (لينا معاد) النهاردة الساعه ٧ مساءً بعنوان (حلال فيك)".

وتابع "ألحان أخويا وحبيبي النجم الكبير رامي جمال، وكلمات الشاعر الكبير المتميز أحمد المالكي، وتوزيع الموسيقار الراقي أحمد عبدالسلام".

وطرح النجم تامر حسني، من ألبوم "لينا معاد"، 3 أغاني بينها: "المقص " بمشاركة المطرب الشعبي رضا البحراوي، و"حبيبى تقلان"، بمشاركة الموزع الموسيقي علي فتح الله.