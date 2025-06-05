حركات عفوية وطفولية.. شام الذهبي تنشر فيديو وسط الطبيعة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، جمهورها مقطع فيديو جديد أثناء تواجدها في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، في أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت شام الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيه وسط الطبيعة بحركات عفوية وطفولية، وعلّقت: "كونيتيكت، أنتِ مليئة بالإلهام من كل زاوية".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إنتي حلوة جدًا"، "جمال طبيعي وبراءة"، "ربنا يحميكِ"، "جميلة يا شام تبارك الله"، "تجنني"، "ولا أهضم"، "محلاكي على طبيعتك".

وكانت شام الذهبي احتفلت مؤخرًا، بعيد ميلاد والدتها المطربة أصالة نصري، ووجهت لها رسالة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل عام وأنت الدنيا وما فيها وتاج راسنا".

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