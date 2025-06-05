حكيم يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الأضحى (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان حكيم جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وشاركهم مقطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو يؤدي أغنيته الشهيرة "الليلة عيد".

ونشر حكيم الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "كل سنة وإنتوا طيبين، وعيد أضحى مبارك عليكم وعلى كل حبايبكم"، ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

يستعد الفنان حكيم لإحياء حفل غنائي جديد في مدينة طنطا وذلك في يوم 19 من شهر يونيو الجاري.

يذكر أن آخر أعمال حكيم أغنية "بتاع مصلحتك"، وهي كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع محمد مصطفى.

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