مينا عطا يهنئ محمد شاهين ورشا الظنحاني بزفافهما

كتبت- نوران أسامة:

حرص الفنان مينا عطا على تهنئة صديقه الفنان محمد شاهين والمنتجة الإماراتية رشا الظنحاني بمناسبة زفافهما، الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء 4 يونيو، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر مينا عطا مجموعة صور للعروسين عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "فرحة أخويا الصغير وحبيبي وعِشرة العمر شاهينو الغالي، ربنا يسعدك يا حبيبي إنت وعروستك القمر رشا، ويهنيكم يا رب. ليلة عسل على أحلى ناس، ألف مبروك يا حبيبي".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: رنا سماحة، ريم البارودي، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، محمد حماقي، بوسي، فيما قدّم محمد شاهين لزوجته أغنية "ملكة جمال الناس" خلال الحفل، وسط أجواء مليئة بالفرح والرومانسية.

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