إعلان

مينا عطا يهنئ محمد شاهين ورشا الظنحاني بزفافهما

12:34 م الخميس 05 يونيو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

حرص الفنان مينا عطا على تهنئة صديقه الفنان محمد شاهين والمنتجة الإماراتية رشا الظنحاني بمناسبة زفافهما، الذي أُقيم مساء أمس الأربعاء 4 يونيو، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر مينا عطا مجموعة صور للعروسين عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "فرحة أخويا الصغير وحبيبي وعِشرة العمر شاهينو الغالي، ربنا يسعدك يا حبيبي إنت وعروستك القمر رشا، ويهنيكم يا رب. ليلة عسل على أحلى ناس، ألف مبروك يا حبيبي".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: رنا سماحة، ريم البارودي، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، محمد حماقي، بوسي، فيما قدّم محمد شاهين لزوجته أغنية "ملكة جمال الناس" خلال الحفل، وسط أجواء مليئة بالفرح والرومانسية.

اقرأ أيضًا:

حدث في الفن.. شريف مدكور يثير الجدل بسبب الحج ونصيحة مها الصغير عن الطلاق

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة

بحضور نجوم الفن.. حماقي وبوسي يحييان حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني

download

مينا عطا محمد شاهين رشا الظنحاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟