بعد إطلالتها الجريئة.. منة فضالي تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة منة فضالي تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، بعد إطلالتها الأخيرة أثناء قضاء عطلتها الصيفية في لبنان، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "منة" بإطلالة صيفية جريئة، ارتدت خلالها "شورت" و"توب" مكشوف الظهر، وعلّقت قائلة: "مفيش أجمل من الطبيعة.. لبنان".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "حياتي، برنسيسة، الطبيعة والوجه الحسن، حبيبتي القمر، ربنا يحميكي".

يذكر أن، منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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