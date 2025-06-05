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ماجد المصري يؤدي مناسك الحج برفقة زوجته (صورة)

12:24 م الخميس 05 يونيو 2025

ماجد المصري

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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان ماجد المصري جمهوره صورة له برفقة زوجته أثناء استعدادهما لأداء مناسك الحج، وظهر مرتديًا ملابس الإحرام.

ونشر المصري الصورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "اللهم تقبّل، حج مبرور إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين".

يُذكر أن ماجد المصري شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إش إش"، وقدم خلاله شخصية رجب الجريتلي.

المسلسل من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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ماجد المصري مناسك الحج
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