كتب- مصطفى حمزة:

تستقبل أسرة الفنانة الراحلة سميحة أيوب، مساء اليوم الخميس 5 يونيو، العزاء في فقيدتهم عقب صلاة المغرب.

ويقام العزاء، في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

ورحلت الفنانة سميحة أيوب عن عالمنا، صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مشوار فني حافل أثرت خلاله الفن العربي بأعمالها.

وحملت الفنانة الراحلة، "لقب سيدة المسرح العربي"، تقديرا لمشوارها في عالم المسرح، منذ الخمسينات.

وتحدثت الفنانة الراحلة سميحة أيوب، عن أول من أطلق اللقب عليها، خلال ظهورها في برنامج "من مصر"، المعروض عبر قناة cbc، وقالت إنها كانت تشارك في مهرجان بدولة سوريا، وبعد الانتهاء طلب منها وزير الثقافة أن تظل هي على خشبة المسرح؛ لأن الرئيس حافظ الأسد طلب هذا الأمر وكرمها وأثناء منحها الوسام قال لها "تقدمي يا سيدة المسرح العربي"، وبمجرد انتهائها ونزولها لشوارع سوريا وجدت الجميع ينادونها بنفس اللقب ومنذ هذه اللحظة تم منحها اللقب".