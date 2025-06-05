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شيرين رضا تروج لشخصيتها بفيلم "في عز الضهر"

12:21 م الخميس 05 يونيو 2025

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كتبت- سهيلة أسامة:

روّجت الفنانة شيرين رضا لفيلمها الجديد "في عز الضهر"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من خلال ملصقات دعائية نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت شيرين ملصق دعائي فردي لشخصيتها في العمل، إلى جانب صورة تحمل نبذة عن الشخصية التي تقدمها، وعلّقت: "برناديت عازر شخصية غريبة.. تمتلك دولة كاملة بسكانها، لكنها غير موجودة على الخريطة! بتدور على أرض علشان تثبت وجودها في العالم. يا ترى هتلاقيها؟".

يشارك في بطولة فيلم"في عز الضهر" مجموعة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: مينا مسعود، شيرين رضا، محمود البزاوي، جميلة عوض، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، إيهاب فهمي، وكريم سرور.

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شيرين رضا فيلم في عز الضهر إنستجرام
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