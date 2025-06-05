كيف تفاعل الجمهور مع تلاوة أحمد سعد للقرآن في المسجد النبوي؟

كتبت - نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلاله وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف.

وعلّق "سعد" على الفيديو قائلًا: "كل التعليم في حتة، وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول ﷺ.. اللهم اجعلنا من أهل القرآن".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وجاءت أبرز التعليقات، كالتالي: "صوتك جميل ما شاء الله.. دي نعمة من ربنا"، "ربنا يهديك ويردك إليه ردًا جميلًا"، "ربنا يتقبل منك صالح الأعمال"، "ربنا يثبتك"، "ربنا يديمها عليك نعمة"، "برافو.. ماشي في الطريق الصح".

يُذكر أن أحمد سعد أعلن مؤخرًا عن إزالة الوشم من يده اليمنى باستخدام الليزر، كما أعلن عن استعداده لأداء مناسك الحج هذا العام.

وعلى جانب آخر، تعاقد أحمد سعد مؤخرًا مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لتقديم عدد من الأعمال الغنائية الجديدة، بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأسامة رشدي، المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة.

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