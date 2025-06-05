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تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة السورية حنان اللولو

11:08 ص الخميس 05 يونيو 2025

الفنانة حنان اللولو

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كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة الفنانين السورية، موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة حنان اللولو، بعد رحيلها أمس الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت النقابة في بيان نُشر عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "سيتم تشييع الجثمان، في تمام الواحدة ظهر اليوم الخميس، إلى كنيسة مار الياس في الدويلعة".

وأكدت، إقامة العزاء، في مقر الكنيسة، غدا الجمعة من الثالثة عصرا إلى الخامسة.


وعانت الفنانة الراحلة، مؤخرا من مضاعفات إصابتها بالسرطان، وخضعت للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى مستشفيات دمشق.

ونالت الفنانة الراحلة حنان اللولو، شهرتها بتقديم الأدوار الكوميدية، منذ بداية مشوارها أواخر التسعينات، إذ شاركت في مسلسلات عديدة، ومنها كرسي الزعيم، وسايكو، وشباب ستار، وليالي روكسي.

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