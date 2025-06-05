بوسي وريم البارودي ترقصان في حفل زفاف محمد شاهين ورشا الظنحاني (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة بوسي والفنانة ريم البارودي وهما ترقصان على أنغام أغنيتها "لعبت بيا"، خلال حفل زفاف الفنان محمد شاهين على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: رنا سماحة، محمود الليثي، إسلام إبراهيم، وتوني ماهر، إلى جانب عدد من الأصدقاء المقربين من العروسين.

وقدّم محمد شاهين لزوجته خلال الحفل أغنيته الرومانسية الشهيرة "ملكة جمال الناس" وسط أجواء من البهجة والرومانسية.

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