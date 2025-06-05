بعد إصابته بالصليبي.. تامر عاشور ضيف "صاحبة السعادة" في عيد الأضحى

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة إسعاد يونس عن ضيف برنامج "صاحبة السعادة" في احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ونشرت إسعاد برومو من الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حلقتين العيد مع أمير الأحزان والدموع، الميجا ستار تامر عاشور، استنونا يومي الأحد والاثنين الساعة ١٠ مساءً على Dmc، كل سنة وانتم طيبين".

وكان النجم تامر عاشور مؤخرا للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة نتج عنه خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

كما اعتذر عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة ماعدا الحفل الذي يجمعه بالنجم تامر حسني في الكويت يوم 13 الشهر المقبل، وحفله يوم 24 يونيو المقبل أيضا ضمن فعاليات مهرجان موازين.

وكان تامر عاشور قد طرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة.

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