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نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع

12:35 ص الخميس 05 يونيو 2025

السيناريست والمؤلف وليد يوسف

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كتب - معتز عباس:

نجا السيناريست والمؤلف وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع، كاد أن يودي بحياتهم على طريق المنصورة.

وكتب وليد يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله.. نجانا أنا وأسرتي من حادث مميت على طريق المنصوره..اللهم لك الحمد".

ولم يذكر وليد يوسف تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو الأضرار الناتجة عنه.

المؤلف وليد يوسف على صفحته بموقع فيسبوك

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المؤلف وليد يوسف نجاة وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث وليد يوسف على فيسبوك حادث مميت على طريق المنصوره
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