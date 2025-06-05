نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع
12:35 ص الخميس 05 يونيو 2025
كتب - معتز عباس:
نجا السيناريست والمؤلف وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع، كاد أن يودي بحياتهم على طريق المنصورة.
وكتب وليد يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله.. نجانا أنا وأسرتي من حادث مميت على طريق المنصوره..اللهم لك الحمد".
ولم يذكر وليد يوسف تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو الأضرار الناتجة عنه.
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المؤلف وليد يوسف نجاة وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث وليد يوسف على فيسبوك حادث مميت على طريق المنصوره
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