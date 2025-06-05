نجاة السيناريست وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع

كتب - معتز عباس:

نجا السيناريست والمؤلف وليد يوسف وأفراد أسرته من حادث سير مروع، كاد أن يودي بحياتهم على طريق المنصورة.

وكتب وليد يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله.. نجانا أنا وأسرتي من حادث مميت على طريق المنصوره..اللهم لك الحمد".

ولم يذكر وليد يوسف تفاصيل إضافية حول طبيعة الحادث أو الأضرار الناتجة عنه.

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