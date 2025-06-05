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بالفيديو.. محمد شاهين يغني لـ زوجته رشا الظنحاني "ملكة جمال الناس" في حفل زفافهما

12:22 ص الخميس 05 يونيو 2025
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    حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني
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    حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني (3)
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    حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني (2)
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    حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني (1)
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    حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني (5)
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كتب - معتز عباس:

يحتفل المطرب محمد شاهين بزفافه اليوم الأربعاء، على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وحرص محمد شاهين على الغناء لزوجته أغنية "ملكة جمال الناس" في حفل زفافهما الذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، في بادرة رومانسية حظيت بإعجاب الحاضرين.

يذكر أن رشا الظنحاني أنتجت كثيرا من الأعمال الفنية، آخرها فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، كما طرح محمد شاهين أغنية "وجه معتاد" مؤخرًا، كلمات كوثر الجنة أيمن، ألحان معز على، إنتاج موسيقي وألحان محمد عمار.

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محمد شاهين حفل زفاف محمد شاهين رشا الظنحاني أغنية ملكة جمال الناس نجوم الفن
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