"هيكون نقلة في تاريخ السينما".. تركي آل الشيخ يطرح بوستر فيلم "7Dogs"

كتب - معتز عباس:

طرح المستشار تركي آل الشيخ البوستر الدعائي لفيلم "The seven Doges" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

ونشر "تركي" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بوستر الفيلم، وكتب: "هيكون نقلة في تاريخ السينما إن شاء الله".

يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية كتب على صفحته مؤخرًا: "الحمد لله… تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.

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