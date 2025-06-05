"أخيرًا عملها".. أيمن بهجت قمر يحتفل بتخرج نجله من الثانوية العامة

كتب - معتز عباس:

احتفل المنتج أيمن بهجت قمر بتخرج نجله بهجت من الثانوية العامة.

ونشر أيمن بهجت قمر، صورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أخيرا بهجت عملها ، عقبال ما أفرح بتخرجك من الجامعة وأجوزك أنت وأخوك، مبروك يا بهجت، شكرا لأمك شكرا ليا".

ويشارك المؤلف أيمن بهجت قمر في أفلام صيف 2025، بفيلمه الجديد "ريستارت" بطولة تامر حسني، بمشاركة هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، إخراج سارة وفيق.

فيلم "ريستارت" تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات.

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