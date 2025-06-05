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منة فضالي جريئة ونسرين طافش بملابس الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الخميس 05 يونيو 2025

لقطات الفن

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة جريئة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في لبنان، وظهرت بشورت قصير وتوب مكشوف الظهر، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" .

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة لها على طريقة الـ "سيلفي"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ركين سعد

شاركت الفنانة ركين سعد جمهورها صورة جديدة بفستان أنيق باللون الأحمر، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" .

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها، صورًا جديدة لها أثناء حضورها، إطلاق ثاني مشروعات عمرو دياب في عالم الفنادق، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

دينا فؤاد

خطفت الفنانة دينا فؤاد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وشاركت جمهورها الصور من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

شام الذهبي

ظهرت شام الذهبي بإطلالة كاجوال ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، والتي نالت إعجاب جمهورها.

كنزي دياب

نشرت كنزي عمرو دياب صورة تجمعها بوالدها زينة عاشور، لتشارك المتابعين الصورة عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش الجمهور أحدث ظهور لها، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

درة

خطفت الفنانة درة أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على "انستجرام" بعدما نشرت صورًا لها من من مشاركتها في مهرجان روتردام للفيلم العربي.

بسنت شوقي

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة المتابعين والجمهور على "انستجرام" احدث جلسة تصوير خضعت لها مرتدية فستان طويل.

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