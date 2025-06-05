إعلان

كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة

01:00 ص الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    كريم عبدالعزيز ووالده الراحل محمود عبدالعزيز
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز ذكرى ميلاد والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، والتي توافق اليوم الأربعاء 4 يونيو.

ونشر كريم صور مصصمة بتقنية الذكاء الاجتماعي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كل سنة وحضرتك طيب ومشرفنا ورافع راسنا لحد آخر يوم في عمرنا، كل سنة وحضرتك معنى الرجولة والشهامة والكرم والجدعنة والطيبة، كل سنة وحضرتك أحسن وأجمل وأعظم وأحن أب حصل في التاريخ، كل سنة وحضرتك الأب والأخ والابن والصديق والحياة، بحبك حب حضرتك عارفه كويس أوي من زمان، كل سنة وحضرتك الحب بكل معانيه".

يُذكر أن الفنان محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا في نوفمبر 2016، بعد مشوار فني حافل قدّم خلاله عشرات الأعمال المميزة في السينما والدراما، ولا يزال يُعد من أبرز رموز الفن المصري والعربي.

اقرأ أيضًا:

مي كساب تمازح جمهورها من كواليس فيلم "آخر رجل في العالم" (فيديو)

حسام حبيب يرد على أزمة الصوت في "سيبتك"

مصطفى حجاج وكابونجا يطرحان أغنية جديدة بعنوان "وضع طيران"

خالد سليم يشارك جمهوره صورًا تجمعه بعمرو دياب وعدد من النجوم

كريم محمود عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز الراحل محمود عبد العزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من تامر حسني بعد حفله الأخير بالجامعة البريطانية

إعلان

إعلان

بسبب أمريكا.. مجلس الأمن يفشل في اعتماد قرار وقف النار بغزة
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى