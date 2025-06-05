كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بكلمات مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز ذكرى ميلاد والده النجم الراحل محمود عبد العزيز، والتي توافق اليوم الأربعاء 4 يونيو.

ونشر كريم صور مصصمة بتقنية الذكاء الاجتماعي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "كل سنة وحضرتك طيب ومشرفنا ورافع راسنا لحد آخر يوم في عمرنا، كل سنة وحضرتك معنى الرجولة والشهامة والكرم والجدعنة والطيبة، كل سنة وحضرتك أحسن وأجمل وأعظم وأحن أب حصل في التاريخ، كل سنة وحضرتك الأب والأخ والابن والصديق والحياة، بحبك حب حضرتك عارفه كويس أوي من زمان، كل سنة وحضرتك الحب بكل معانيه".

يُذكر أن الفنان محمود عبد العزيز رحل عن عالمنا في نوفمبر 2016، بعد مشوار فني حافل قدّم خلاله عشرات الأعمال المميزة في السينما والدراما، ولا يزال يُعد من أبرز رموز الفن المصري والعربي.

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