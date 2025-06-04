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بالفيديو| أحمد سعد يقرأ القرأن داخل المسجد النبوي.. وحنان ترك: "اللهم بارك"

11:11 م الأربعاء 04 يونيو 2025

أحمد سعد يقرأ القرآن داخل المسجد النبوي

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد سعد متابعيه والجمهور، مقطع فيديو وهو يقرأ سورة "الغاشية" من داخل المسجد النبوي".

ونشر سعد الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كل التعليم في حته - وتعليم القران في حته لوحده، وياسلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أجعلنا من أهل القرآن".

وتفاعلت الفنانة حنان ترك مع الفيديو، وعلقت: "اللهم بارك ما شاء الله… ‏اللهم ارزقنا علما نافعا ‏ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين"، كما تفاعل أيضًا عددًا من نجوم الفن المطرب محمد نور، والفنانة بسنت شوقي.

يذكر أن أحمد سعد أعلن مؤخرًا إزالته الوشم الموجود على يده اليمنى بواسطة الليزر، وتأدية مناسك الحج لهذا العام.

احمد سعد داخل المسجد النبوي

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الفنان أحمد سعد أحمد سعد على إنستجرام أحمد سعد يقرأ القرأن أحمد سعد داخل المسجد النبوي
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