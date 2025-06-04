أحمد حلمي يهنئ عمرو دياب: "مبروك يا هضبة على الأوتيل.. جايلك بالعوامة"

كتب - معتز عباس:

شارك النجم أحمد حلمي متابعيه صورة جمعته بالهضبة عمرو دياب، من حفل إعلانه إطلاق ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، بالقاهرة الجديدة.

ونشر حلمي صورة مع الهضبة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "ضريبة الصداقة".

كما أعاد نشر الصورة أيضًا، على ستوري حسابه، وكتب: "مبروك يا هضبة على الأوتيل الجديد جايلك بالعوامة".

النجم عمرو دياب، احتفل بإطلاق فرع سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال، منهم صديقه المقرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ومن نجوم الفن أحمد حلمي، عمرو يوسف، والمطرب خالد سليم.

يذكر أن النجم عمرو دياب، أثار الجدل بإطلالة غير تقليدية خلال الحفل الأخير الذي أحياه. ظهر الهضبة مرتديًا تي شيرت مفتوح عند الرقبة، كاشفًا عن وشم لافت على منطقة الصدر.





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