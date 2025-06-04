كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة درة متابعيها صورًا لها من مشاركتها في مهرجان روتردام للفيلم العربي، الذي أقيم مؤخرًا في الفترة من 28 مايو حتى 1 يونيو الجاري.

ونشرت درة صورًا لها من المهرجان عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: يومين للذكرى".

يذكر أن درة شاركت في مهرجان روتردام للفيلم العربي، بفيلمها وين صرنا ضمن مسابقة الفيلم الوثائقي، بصفتها مخرجة ومنتجة للفيلم.

فيلم "وين صرنا" يتناول قصة نادين، امرأة شابة فلسطينية من غزة، التي جاءت إلى مصر بعد ثلاثة شهور من الحرب، حاملة ابنتيها الرضيعتين إيلاف وسلاف، التي أنجبتهما قبل الحرب بشهور بعد عناء خمس سنوات، أتت هي وأمها وأبيها وأخواتها السبعة، تاركة زوجها عبود في خيام النازحين، الذي لن يأتي إليها إلا بعد شهرين.

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