كتب - معتز عباس:

خطف النجم عمرو دياب جدل أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة غير تقليدية، خلال حفل إعلانه إطلاق ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، بالقاهرة الجديدة.

أثار النجم عمرو دياب الجدل بإطلالة غير تقليدية خلال الحفل الأخير الذي أحياه. ظهر الهضبة مرتديًا تي شيرت مفتوح عند الرقبة، كاشفًا عن وشم لافت على منطقة الصدر.

وخلال الحفل، ظهر "الهضبة" بإطلالة ملفتة للأنظار، مرتديًا حلق في أذنه اليمنى، وسلسلة حول رقبته، ورسمة "تاتو" عند الصدر"، في مظهر وصفه البعض بالغريب وغير المألوف.

وقد تباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل حول هذه الإطلالة، بين مؤيد ومعارض، ما جعل ظهور الهضبة بهذا الشكل حديث الجمهور.

يذكر أن النجم عمرو دياب، احتفل أمس الثلاثاء بإطلاق ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال، منهم صديقه المقرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ومن نجوم الفن أحمد حلمي، عمرو يوسف، والمطرب خالد سليم والفنان أحمد زاهر.

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