الصور الأولى من حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني

كتب - معتز عباس:

يحتفل المطرب الشاب محمد شاهين نجم ستار أكاديمي، بزفافه على المنتجة الإماراتية الإماراتية رشا الظنحاني، في أحد الفنادق الكبرى.

وخضع محمد شاهين لجلسة تصوير رومانسية رفقة زوجته من أحد الفنادق المطلة على النيل.

يذكر أن رشا الظنحاني أنتجت كثيرا من الأعمال الفنية، آخرها فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، كما طرح محمد شاهين أغنية "وجه معتاد" مؤخرًا، كلمات كوثر الجنة أيمن، ألحان معز على، إنتاج موسيقي وألحان محمد عمار.

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