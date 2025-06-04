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الصور الأولى من حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني

08:42 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (7)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (9)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (6)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (5)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (3)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (8)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (13)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (2)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (11)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (4)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (1)
  • عرض 17 صورة
    المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني بفستان الزفاف (2)
  • عرض 17 صورة
    محمد شاهين يحتفل بزفافه على المنتجة رشا الظنحاني (10)
  • عرض 17 صورة
    المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني بفستان الزفاف
  • عرض 17 صورة
    المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني بفستان الزفاف (1)
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كتب - معتز عباس:

يحتفل المطرب الشاب محمد شاهين نجم ستار أكاديمي، بزفافه على المنتجة الإماراتية الإماراتية رشا الظنحاني، في أحد الفنادق الكبرى.

وخضع محمد شاهين لجلسة تصوير رومانسية رفقة زوجته من أحد الفنادق المطلة على النيل.

يذكر أن رشا الظنحاني أنتجت كثيرا من الأعمال الفنية، آخرها فيلم "عنب" بطولة آيتن عامر، كما طرح محمد شاهين أغنية "وجه معتاد" مؤخرًا، كلمات كوثر الجنة أيمن، ألحان معز على، إنتاج موسيقي وألحان محمد عمار.

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محمد شاهين رشا الظنحاني حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني
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