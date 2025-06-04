"فيه شبه منك".. ياسمين صبري تشارك الجمهور صورًا مع شقيقها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير جمعتها بشقيقها.

ونشرت ياسمين صورًا مع شقيقها أثناء تواجدها في الكويت، للاحتفال بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "المشروع X".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "فيه شبهة منك"، "شبهك خالص"، "الجمال عندكم وراثي بالعيلة"، "العيله كلها حلوة"، "أخوات قمر".

جدير بالذكر أن ياسمين صبري طُرح لها مؤخرًا فيلم المشروع X، وبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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