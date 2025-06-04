دينا فؤاد تخطف الأنظار بـ "فستان قصير".. وسهر الصايغ تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة دينا فؤاد أنظار المتابعين، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت دينا صورًا لها مرتدية فستان قصير فوق الركبة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة سهر الصايغ.

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

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