بعد إعلان مشروعه الجديد.. أحمد زاهر يوجه رسالة لـ عمرو دياب

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة تهنئة للهضبة عمرو دياب، بمناسبة إنطلاق مشروعه الأخير في القاهرة الجديدة.

ونشر زاهر، صورة له رفقة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب:مليون مبروك يا هضبه يا جامد"، والتي تفاعلت معها ابنته ملك زاهر.

يذكر أن النجم عمرو دياب، احتفل بإطلاق ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، بالقاهرة الجديدة.

النجم عمرو دياب، احتفل بإطلاق فرع سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال، منهم صديقه المقرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ومن نجوم الفن أحمد حلمي، عمرو يوسف، والمطرب خالد سليم.

وكان النجم عمرو دياب، قد أعلن في يناير الماضي، عن تعاقده مع شركة وان للتطوير العقاري، على مشاركته إطلاق سلسلة فنادق مبتكرة تدمج بين الذكاء الاصطناعي والموسيقى والإلهام والصحة في المنطقة.





اقرأ أيضًا:

"متستحملوش علشان الولاد".. ماذا قالت مها الصغير عن الطلاق؟ (فيديو)

مي كساب تمازح جمهورها من كواليس فيلم "آخر رجل في العالم" (فيديو)