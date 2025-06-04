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أول تعليق من تامر حسني بعد حفله الأخير بالجامعة البريطانية

07:09 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب النجم تامر حسني عن سعادته بعد نجاح حفله الأخير في الجامعة البريطانية، والذي أقيم احتفالًا بانتهاء العام الدراسي، موجهًا رسالة شكر لجمهوره.

ونشر تامر عبر حسابه على "إنستجرام" مجموعة صور من الحفل، وعلّق قائلاً: "مش حفلة ده شعب، شكراً جامعة الـ BUE.. إدارة وطلاب وضيوف.. فعلاً من أجمل حفلات السنة، وبجد كنت مبسوط معاكم، شباب جميل وطاقة رهيبة فوق الوصف، ربنا يحفظكم وأشوفكم دايمًا ناجحين".

كما وجّه الشكر للفنان محمد ثروت قائلاً: "النجم الكبير محمد ثروت.. ملك الضحك، شرفتني يا غالي"، مضيفًا: "شكراً يوسف جبريال نجم المستقبل، وفخور بتقديمي لأول مرة صوت بجد من أهم الأصوات في العالم، هايدي جلال، كل الشكر لجامعة BUE".

وشهد الحفل صعود الفنان محمد ثروت إلى المسرح، و شارك تامر غناء أغنية "المقص"، وقام بتقديم ضحكته الشهيرة وإفيه المعروف "يالا يا صيع" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يُعرض حاليًا للفنان تامر حسني فيلم "ريستارات" في دور العرض، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشاركه البطولة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ميكا، محمد ثروت، إلى جانب عدد من النجوم.

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تامر حسني إنستجرام تامر حسني حفل تامر حسني بالجامعة البريطانية محمد ثروت
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