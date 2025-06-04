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أشرف عبدالباقي يشوق جمهوره لعمل فني يجمعه بـ طه دسوقي ومحمد ممدوح (صور)

06:50 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أشرف عبدالباقي وطه دسوقي علي صبحي
  • عرض 6 صورة
    أشرف عبدالباقي وطه دسوقي
  • عرض 6 صورة
    أشرف عبدالباقي ومحمد ممدوح
  • عرض 6 صورة
    أشرف عبدالباقي من كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية
  • عرض 6 صورة
    أشرف عبدالباقي وهنادي مهنا
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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أشرف عبدالباقي متابعيه والجمهور، صورًا من كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية التي يشارك فيها.

ونشر "عبدالباقي" صورًا له رفقة الفنان محمد ممدوح، والفنان طه دسوقي، والفنان علي صبحي، والفنانة هنادي مهنا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مين عارف إحنا بنعمل ايه؟".

يذكر أن أن أخر أعمال الفنان طه دسوقي كان فيلم "سيكو سيكو"، من بطولة عصام عمر، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

وكانت آخر أعمال الفنان أشرف عبدالباقي، المشاركة في مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض في رمضان 2025.

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