أشرف عبدالباقي يشوق جمهوره لعمل فني يجمعه بـ طه دسوقي ومحمد ممدوح (صور)

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أشرف عبدالباقي متابعيه والجمهور، صورًا من كواليس تصوير أحد الأعمال الفنية التي يشارك فيها.

ونشر "عبدالباقي" صورًا له رفقة الفنان محمد ممدوح، والفنان طه دسوقي، والفنان علي صبحي، والفنانة هنادي مهنا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "مين عارف إحنا بنعمل ايه؟".

يذكر أن أن أخر أعمال الفنان طه دسوقي كان فيلم "سيكو سيكو"، من بطولة عصام عمر، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس.

وكانت آخر أعمال الفنان أشرف عبدالباقي، المشاركة في مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي عرض في رمضان 2025.

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