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أحمد زاهر وابنته ملك يحتفلان مع عمرو دياب بإطلاق مشروعه الجديد

06:30 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    ملك زاهر وعمرو دياب
  • عرض 5 صورة
    ملك زاهر ووالدها أحمد زاهر عمرو دياب
  • عرض 5 صورة
    ملك زاهر ووالدها أحمد زاهر
  • عرض 5 صورة
    ملك زاهر ووالدها أحمد زاهر (2)
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كتب - معتز عباس:

احتفل النجم عمرو دياب، مساء أمس الثلاثاء، بإطلاق ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، بالقاهرة الجديدة.

ونشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر صورًا لها مع والدها أحمد زاهر مع عمرو دياب، من حفل مشروعه الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

النجم عمرو دياب، احتفل بإطلاق فرع سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال، منهم صديقه المقرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ومن نجوم الفن أحمد حلمي، عمرو يوسف، والمطرب خالد سليم.

وتفاعل المتابعين مع الصور،وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمرات ماشاء الله منورين"، "ربنا يحفظك ويسعدك"، "قمرين" ،"تخبلين ما شاء الله"، "أجمل شخص رأيته في حياتي".

وكان النجم عمرو دياب، قد أعلن في يناير الماضي، عن تعاقده مع شركة وان للتطوير العقاري، على مشاركته إطلاق سلسلة فنادق مبتكرة تدمج بين الذكاء الاصطناعي والموسيقى والإلهام والصحة في المنطقة.

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ملك أحمد زاهر ملك أحمد زاهر على إنستجرام ملك زاهر رفقة عمرو دياب النجم عمرو دياب فرع سلسلة فنادق DO Boutique Hotels
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