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فدوى عابد تروج لشخصيتها في مسلسل "فات الميعاد"

04:45 م الأربعاء 04 يونيو 2025

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كتبت- سهيلة أسامة:

روّجت الفنانة فدوى عابد لشخصيتها في مسلسلها الجديد "فات الميعاد"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

ونشرت فدوى البوستر الفردي الخاص بالعمل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "سماح في مسلسل فات الميعاد".

يُذكر أن مسلسل "فات الميعاد" يتكوّن من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي.

ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، إلى جانب نخبة من الفنانين، والعمل من إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

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فدوى عابد مسلسل فات الميعاد عاطف ناشد إسلام أدهم
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