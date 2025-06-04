وفاة الفنانة حنان اللولو بعد صراع مع السرطان

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة الفنانين السورية، وفاة الفنانة حنان اللولو، اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت النقابة في بيان نشر عبر صفحتها في موقع فيسبوك: "تعازينا القلبية بوفاة الفنانة حنان اللولو، بعد صراع مع المرض، إنا لله و إنا إليه راجعون".

وعانت الفنانة الراحلة، مؤخرا من مضاعفات إصابتها بالسرطان، وخضعت للعلاج في الرعاية المركزة في إحدى مستشفيات دمشق.

ونالت الفنانة الراحلة حنان اللولو، بتقديم الأدوار الكوميدية، منذ بداية مشوارها أواخر التسعينات، إذ شاركت في مسلسلات عديدة، ومنها كرسي الزعيم، سايكو، شباب ستار، وليالي روكسي.