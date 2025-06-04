شريف مدكور عن الاقتراض لأداء فريضة الحج: "مش بتتكسفوا من ربنا؟"

كتبت- نوران أسامة:

عبّر الإعلامي شريف مدكور عن استيائه من لجوء بعض الأشخاص إلى الاقتراض أو الاعتماد على الآخرين ماليًا من أجل أداء فريضة الحج، معتبرًا أن ذلك يتنافى مع جوهر العبادة.

وكتب "مدكور" في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "بستغرب أوي على اللي يوافق يروح يحج على حساب حد، ويبقى قاعد في برج الساعة، مش بتتكسفوا من ربنا؟ في ناس تانية بتقعد سنين تحوش علشان تروح الحج، وممكن يناموا في الشارع، سبحان الله فعلًا".

يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، تحدث عن رغبته في تقديم برنامج ديني، بدون أجر، يقدم فيه فهمه للدين بعد بحث استمر 5 سنوات، وذلك خلال لقائه في برنامج "الرحلة" المذاع على منصة dmc plus.

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