"عملت حاجة بسيطة".. رحمة محسن تكشف خضوعها لعملية تجميل

كتبت- نوران أسامة:

كشفت المطربة الشعبية رحمة محسن عن خضوعها لعملية تجميل، مشيرة إلى أن الأمر لم يكن بدافع التغيير، بل لتحسين بعض العيوب التي كانت تزعجها.

وقالت خلال لقائها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب: "أي بنت في الدنيا عندها مشاكل بتحب تعدلها، وأنا بحب الأكل جدًا وقلّلت الأكل كتير، وعملت حاجة تجميلية بسيطة".

على جانب آخر، أعلنت رحمة محسن عن استعدادها لطرح أغنية جديدة بعنوان "حِزن مغلي"، وذلك بعد نجاحها في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مشاركتها في مسلسل "فهد البطل".

يُذكر أن مسلسل "فهد البطل" من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، وصفاء الطوخي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

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