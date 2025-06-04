بإطلالة صيفية جريئة.. منة فضالي تتألق خلال عطلتها في لبنان (صور)

كتبت – نوران أسامة:

خطفت الفنانة منة فضالي الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة أثناء قضاء عطلتها الصيفية في لبنان، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "منة" في بإطلالة صيفية جريئة، ارتدت خلالها شورت قصير وتوب مكشوف الظهر، وعلّقت قائلة: "مفيش أجمل من الطبيعة.. لبنان".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "حلويات، حياتي، برنسيسة، الطبيعة والوجه الحسن، حبيبتي القمر، ربنا يحميكي".

يذكر أن منة فضالي، خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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