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المؤلفين والملحنين: استغلال "الليلة الكبيرة" في تقديم "تريزيجيه" إخلال بالقانون

02:47 م الأربعاء 04 يونيو 2025

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كتب-مصطفى حمزة:

أعربت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، عن استيائها من استخدام أغنية “الليلة الكبيرة”، من تأليف الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي، في الإعلان الخاص بضم اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” إلى النادي الأهلي.

وكشفت الجمعية في بيان حصلت عليه "مصراوي"، أن الإستخدام تم دون الحصول على التصريحات القانونية اللازمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم قانونًا.

وأوضحت، أن ما حدث يُعد إخلالًا بحقوق الملكية الفكرية التي يكفلها القانون المصري والاتفاقيات الدولية، مشددة على أن أعمال المبدعين ليست متاحة للاستخدام التجاري أو الإعلامي دون إذن مسبق من الجهات صاحبة الحق.

وأضافت أنها تأسف، لصدور هذا التجاوز من مؤسسة رياضية كبيرة وعريقة مثل النادي الأهلي الذي نحترمه، وتدعو إدارة النادي إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بحقوق العمل الفني.

أكدت الجمعية، في ختام بيانها، أنها ستتخذ الخطوات القانونية المناسبة لضمان حفظ الحقوق، مع التأكيد على حرصها الدائم على التعاون مع جميع المؤسسات بما يضمن احترام الإبداع والمبدعين في مصر.

تريزيجيه

جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الليلة الكبيرة صلاح جاهين سيد مكاوي تريزيجيه
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