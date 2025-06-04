عمرو دياب يطلق أحدث مشاريعه بالقاهرة الجديدة (فيديو)

كتب-مصطفى حمزة:

احتفل النجم عمرو دياب، مساء أمس الثلاثاء، بإطلاق ثاني مشاريعه في عالم الفنادق، بالقاهرة الجديدة.

النجم عمرو دياب، احتفل بإطلاق فرع سلسلة فنادق "DO Boutique Hotels" ، بالقاهرة الجديدة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال، منهم صديقه المقرب رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ومن نجوم الفن أحمد حلمي، عمرو يوسف، والمطرب خالد سليم.

وكان النجم عمرو دياب، قد أعلن في يناير الماضي، عن تعاقده مع شركة وان للتطوير العقاري، على مشاركته إطلاق سلسلة فنادق مبتكرة تدمج بين الذكاء الاصطناعي والموسيقى والإلهام والصحة في المنطقة.

المشروع يعد الثاني الذي يدخله النجم عمرو دياب، في مجال الفندقة، إذ سبق وأعلن في مايو 2022، أعلن عمرو دياب، عن فندقه الجديد المميز "لوكاندا"، بالتعاون مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

وكان النجم عمرو دياب، قد أعلن خلال تواجده في دبي، في فبراير 2021 ، عن طرح العطر الذي يحمل اسمه، وهو "Amr Diab Eau de Parfum 34".