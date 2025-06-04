نادية الجندي تنعى سميحة أيوب وتستعيد ذكريات "سكر زيادة"

كتبت- سهيلة أسامة:

استعادت الفنانة نادية الجندي ذكريات تصوير مسلسل "سكر زيادة"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بالفنانة الراحلة سميحة أيوب، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتبت نادية في تعليقها على الصور: "من كواليس تصوير مسلسل سكر زيادة في لبنان، مع الفنانة نبيلة عبيد والراحلة سميحة أيوب".

وأضافت: "كانت ست حنونة وعطوفة على الكل، تحتوي الجميع، وتهوّن علينا فترة التصوير اللي كانت صعبة جدًا وقت كورونا، وكان أحيانًا بيطول التصوير لـ24 ساعة، وهي ثابتة ومركّزة، بتدي طاقة إيجابية لكل اللي حواليها...

الله يرحمها يا رب".

يُذكر أن مسلسل "سكر زيادة" عُرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته إلى جانب نادية الجندي وسميحة أيوب، كل من نبيلة عبيد وهالة فاخر، وهو من إخراج وائل إحسان.

وتوفيت النجمة وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 93 عامًا.

وشهدت جنازة سميحة أيوب توافد كبير لعدد من نجوم الفن والمسرح منذ تشييع الجثمان من منزلها بمنطقة الزمالك، وصولًا لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتُعد الفنانة الراحلة سميحة أيوب من رواد المسرح العربي، حيث قدمت مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تجاوزت خلالها 170 مسرحية، من أبرزها: "رابعة العدوية"، "سكة السلامة"، "دماء على أستار الكعبة"، "أغا ممنون"، و"دائرة الطباشير القوقازية".

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