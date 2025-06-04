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حسام حبيب يرد على أزمة الصوت في "سيبتك"

12:28 م الأربعاء 04 يونيو 2025

حسام حبيب

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كتب- مصطفى حمزة:

حرص المطرب حسام حبيب، على توضيح موقفه من التعليقات السلبية حول جودة صوت أحدث أغانيه "سيبتك"، بعد طرحها عبر موقع يوتيوب.

وقام المطرب بنشر مقطع فيديو عبر صفحته في موقع فيسبوك، تحت عنوان "توضيح"، أكد أنه قبل طرح الأغنية، أجرى تجارب عديدة لضبط درجات الصوت، إلى جانب التراكات المتعددة لتركيب صدى الصوت.

و أكد حسام حبيب، أن هناك نسخة جديدة معدلة، من المقرر طرحها بعد ضبط الصوت.

وطرح المطرب حسام حبيب، أغنية "سيبتك"، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا في موقع يوتيوب، أمس الثلاثاء، وهي من كلمات أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه.

حسام حبيب أزمة الصوت في سيبتك اغنية سيبتك
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